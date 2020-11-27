На эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспорта

В связи с противоаварийным ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного моста в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Ограничивать движение начнут уже сегодня, 27 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КК “Киевавтодор” (*) на странице в соцсети Facebook.

“Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают постепенные противоаварийные работы на деформационных швах”, – сказано в сообщении.

Работы планируется осуществлять в направлении правого берега. При этом полностью перекрывать движение не планируется, а основные работы планируется выполнить на протяжении выходных.

В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 27 ноября и до 6:00 2 декабря на эстакаде будут частично ограничивать движение транспорта.

Напомним, на ул. Зоологической в Киеве начался ремонт тротуара. В связи с этим движение пешеходов на части улицы будет ограничено ориентировочно, до 15 декабря.

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: “Википедия”.