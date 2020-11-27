На эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспорта
В связи с противоаварийным ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного моста в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Ограничивать движение начнут уже сегодня, 27 ноября.
Об этом
“Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают постепенные противоаварийные работы на деформационных швах”, – сказано в сообщении.
Работы планируется осуществлять в направлении правого берега. При этом полностью перекрывать движение не планируется, а основные работы планируется выполнить на протяжении выходных.
В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 27 ноября и до 6:00 2 декабря на эстакаде будут частично ограничивать движение транспорта.
Напомним, на ул. Зоологической в Киеве начался ремонт тротуара. В связи с этим движение пешеходов на части улицы будет ограничено ориентировочно, до 15 декабря.
Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: “Википедия”.