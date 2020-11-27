В Черном море произошла утечка нефти, - Госэкоинспекция

Администрация морского порта информацию о затоплении судна и разливе нефтепродуктов опровергла.

В Черном море произошла утечка нефти, - Госэкоинспекция
Фото: https://dumskaya.net/

Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов - вероятно, с судна "Аметист".

Об этом заявил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый, передает пресс-служба ведомства.

Ранее издание "Думская" сообщило о том, что на причале в поселке Александровка Одесской области тонет судно Морской поисково-спасательной службы (МПСС) "Аметист". Буксир начал уходить под воду примерно в 16:00 25 ноября.

Судно, построенное в 1977 году, так и не было введено в эксплуатацию. При этом на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. С судов, стоящих у причалов, неизвестные снимали водонепроницаемые двери и перегородки.

Как отметил собеседник "Думской" в МПСС, во время откачки воды из трюмов вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Администрация морского порта информацию о затоплении судна и разливе нефтепродуктов опровергла.

"Информация, которая накануне появилась в СМИ о морском буксире "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и по разливу нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - сообщили в АМПУ.

Вместе с тем в Госэкоинспекции сообщили, что после появления информации о загрязнении направили запросы в ГП "АМПУ", Черноморский Филиал ГП "АМПУ", Капитану морского порта Черноморск и Государственной пограничной службе. АМПУ сообщил, что никаких нарушений не выявлено. После этого во взаимодействии с пограничниками работники Госэкоинспекции подошли к причалу с моря.

"Наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!" - сообщил Мальованый.

Отмечается, что инспекторы отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ГЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна.

По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов и небрежного отношения к должностным обязанностям сотрудников Черноморского филиала ГП "АМПУ" ГЭИ направила сообщение о совершении уголовного преступления в Одесскую областную прокуратуру и ТУ ГБР в г. Николаеве.

Напомним, 10 сентября в Одессе подняли танкер Delfi, потерпевший крушение у пляжа "Дельфин" еще в ноябре прошлого года.

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