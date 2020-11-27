Полицейские не должны требовать у водителя документы без доказательств правонарушения, - суд

Если у патрульных полицейских нет доказательств, что водитель нарушил ПДД, то они не имеют право требовать у него документы. К такому выводу в своем решении по делу № 473/1404/20 пришел Пятый административный апелляционный суд Одессы.

В апреле 2020 года в Одессе полиция остановила водителя автомобиля Volkswagen за нарушение правил обгона. По просьбе водителя инспектор не предоставил никаких доказательств правонарушения. Из-за этого автомобилист отказался предъявить документы. Он был уверен, что не нарушал ПДД и, значит, у правоохранителей не было оснований его останавливать.

Правоохранитель составил в отношении водителя постановление за непредъявление документов, согласно Кодексу про административные правонарушения, и наложил штраф в размере 425 грн.

Водитель со штрафом не согласился, подал заявление в суд с просьбой его отменить. Суд первой инстанции встал на его сторону, установив, что полицейский не имел доказательств нарушения водителем ПДД, и, значит, не должен был его останавливать. Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу полиции.

Ранее стало известно, что до конца 2020 года в Украине камеры автофиксации нарушений ПДД начнут регистрировать автомобили, которые ездят по полосе движения общественного транспорта, а их владельцев будут штрафовать.