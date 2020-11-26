Стало известно где МВД планирует до конца 2020 года установить 130 новых камер автофиксации нарушений ПДД

До конца 2020 года на украинских дорогах появятся 130 новых камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

По словам Хомякова, новые камеры автофиксации нарушений ПДД установят в разных областях на самых проблемных участках дорог, там, где чаще всего происходят ДТП (соответствующая статистика ведется полицией). Нужно уточнить, что речь идет только про дороги государственного значения. Именно на них устанавливают такие камеры.

Кроме того, до конца текущего года полиция получит 72 новых радара TrueСam, а также 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог.

Предполагается, что всё это поможет снизить количество ДТП на украинских дорогах.

Ранее стало известно, что на украинских дорогах до конца 2020 года появятся первые «фантомные» полицейские патрули. При помощи специального оборудования они будут во время движения измерять скорость встречных и попутных автомобилей.