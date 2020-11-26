Промчав по бруківці: у Львові помітили розкішний Rolls-Royce Phantom

У Львові по бруківці прокотився Rolls-Royce Phantom, який є рідкістю на українських дорогах — таке авто з пробігом коштує 7 млн грн. Відповідне відео розміщено на сторінці luxcar_of_ua в Instagram, інформує «Апостроф» .

Rolls-Royce Phantom розганяється до першої «сотні» за 6,1 сек., максимальна швидкість становить 240 км на годину. Витрата палива в місті — 23 л на 100 км, за містом — 10,2.

«Пливе красиво, як не крути», «Шикарний», «Красивий автомобіль, а картинка класна», — коментують відео в інтернеті.