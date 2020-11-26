Промчав по бруківці: у Львові помітили розкішний Rolls-Royce Phantom

У Львові по бруківці прокотився Rolls-Royce Phantom, який є рідкістю на українських дорогах — таке авто з пробігом коштує 7 млн грн. Відповідне відео розміщено на сторінці luxcar_of_ua в Instagram, інформує «Апостроф».

Rolls-Royce Phantom розганяється до першої «сотні» за 6,1 сек., максимальна швидкість становить 240 км на годину. Витрата палива в місті — 23 л на 100 км, за містом — 10,2.

«Пливе красиво, як не крути», «Шикарний», «Красивий автомобіль, а картинка класна», — коментують відео в інтернеті.

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Профілактична зупинка» поліцією: нардепи проголосували за правку до законопроєкту
На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)
В Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонівВ Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонів
Австралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественниковАвстралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников
В летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурорВ летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурор
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонівВ Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонів
В Україні помітили найрозкішніше авто «на бляхах»В Україні помітили найрозкішніше авто «на бляхах»
«LOHанувся»: в Україні помітили «євробляху» з кумедним номером«LOHанувся»: в Україні помітили «євробляху» з кумедним номером
Украинец выставил на продажу самый дешевый Rolls-RoyceУкраинец выставил на продажу самый дешевый Rolls-Royce
Rolls-Royce рассекретил новую «младшую» модельRolls-Royce рассекретил новую «младшую» модель
В Україні помітили надпотужний Chevrolet CorvetteВ Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette
У Києві помітили дуже незвичайний триколісний болідУ Києві помітили дуже незвичайний триколісний болід
В Киеве шлагбаум повредил Rolls-RoyceВ Киеве шлагбаум повредил Rolls-Royce
У Києві помітили дуже ексклюзивний автомобіль-кабріолет
В мережі показали розкішний лімузин Ferrari за $400 тисячВ мережі показали розкішний лімузин Ferrari за $400 тисяч
Последние новости
Подгружаем последние новости