ДТП во Львове с участием пьяного полицейского

Львовский правоохранитель позволил себе сесть за руль в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Результатом такого правонарушения стало три разбитых дорогих автомобиля, машина самого копа еще и въехала на детскую площадку, где буквально повисла на качелях…

В пресс-службе Патрульной полиции Львовской области сообщили, что масштабное ДТП по улице Торфяной устроил 24-летний сотрудник львовской полиции. Мужчина находился за рулем транспортного средства Volkswagen Touareg во состоянии алкогольного опьянения. Машина полицейского поочередно въехала в три припаркованных авто.

Сначала коп за рулем Volkswagen ударил машину марки Nissan, потом тут же въехал в BMW и дополнительно ударил автомобиль Mazda. После трех столкновений изрядно выпивший коп не заглушил мотор, продолжающая движение машина въехала в детскую площадку, где повисла на качелях.

Все происходило среди белого дня, в это время на площадке находились люди. Один из свидетелей ДТП буквально за пару минут до происшествия успел забрать ребенка с той самой качели, на которой повис Volkswagen.