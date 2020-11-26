ДТП во Львове с участием пьяного полицейского

Львовский правоохранитель позволил себе сесть за руль в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Результатом такого правонарушения стало три разбитых дорогих автомобиля, машина самого копа еще и въехала на детскую площадку, где буквально повисла на качелях…

ДТП во Львове – авто пьяного полицейского повисло на детских качелях

В пресс-службе Патрульной полиции Львовской области сообщили, что масштабное ДТП по улице Торфяной устроил 24-летний сотрудник львовской полиции. Мужчина находился за рулем транспортного средства Volkswagen Touareg во состоянии алкогольного опьянения. Машина полицейского поочередно въехала в три припаркованных авто.

ДТП во Львове – авто пьяного полицейского повисло на детских качелях

Сначала коп за рулем Volkswagen ударил машину марки Nissan, потом тут же въехал в BMW и дополнительно ударил автомобиль Mazda. После трех столкновений изрядно выпивший коп не заглушил мотор, продолжающая движение машина въехала в детскую площадку, где повисла на качелях.

Все происходило среди белого дня, в это время на площадке находились люди. Один из свидетелей ДТП буквально за пару минут до происшествия успел забрать ребенка с той самой качели, на которой повис Volkswagen.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП с элитным авто под Киевом. Красный Lamborghini несся по трассе со скоростью 200 километров в час. В какой-то момент водитель не справился с управлением своего летящего авто и слетел с дороги на обочину, ударившись о растущие деревья.


Шевченко Лилия, Тудей

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