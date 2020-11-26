Почему украинцы пересаживаются на болгарские “евробляхи“

Украинцы, которые пока так и не дождались введения доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, сменили тактику. Некоторые из них стали ездить на болгарских номерах.

Почему украинцы пересаживаются на болгарские “евробляхи“

Почему украинские автомобилисты стали чаще пригонять автомобили из Болгарии? Дело в том, что болгарские автомобильные номерные знаки и украинские знаки между собой очень похожи.

Существует мнение, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, которые начали штрафовать украинцев за превышение скорости с 1 июня 2020 года, не могут отличить болгарский номерной знак от украинского. Поэтому если болгарская «евробляха» нарушит скоростной режим и это заметит камера автофиксации, то штраф получит украинский аналог.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать доработке рабочей группой парламента законопроекта, который предусматривает введение в Украине доступной растаможки автомобилей. Так он отреагировал на петицию украинцев.


Максимов Віталій, Тудей

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