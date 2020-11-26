Почему украинцы пересаживаются на болгарские “евробляхи“

Украинцы, которые пока так и не дождались введения доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, сменили тактику. Некоторые из них стали ездить на болгарских номерах.

Почему украинские автомобилисты стали чаще пригонять автомобили из Болгарии? Дело в том, что болгарские автомобильные номерные знаки и украинские знаки между собой очень похожи.

Существует мнение, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, которые начали штрафовать украинцев за превышение скорости с 1 июня 2020 года, не могут отличить болгарский номерной знак от украинского. Поэтому если болгарская «евробляха» нарушит скоростной режим и это заметит камера автофиксации, то штраф получит украинский аналог.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать доработке рабочей группой парламента законопроекта, который предусматривает введение в Украине доступной растаможки автомобилей. Так он отреагировал на петицию украинцев.