На украинских заправках дешевеет автогаз

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 25 ноября снизили стоимость автогаза на 5–15 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 3–4 коп./л, до 11,99–12,02 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где группа снизила цены на 55 коп./л — до 11,20 грн/л. В Ивано-Франковской и Донецкой областях продукт подешевел на 30 и 10 коп./л, соответственно.



На станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области цена автогаза снизилась на 30 коп./л, до 12,39 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 4 коп./л, до 12,73 грн./л. Motto в этой же области опустила цены на 40 коп/л, до 12,18 грн/л.



Автогаз на станциях "Укргаздобычи" подешевел на 15 коп./л, до 12,15 грн./л. В то же время Chipo повысила цены на 20 коп/л, до 12,70 грн/л во Львовской области.



Средняя стоимость СУГ по Украине 25 ноября составила 12,67 грн./л (-2 коп./л).

