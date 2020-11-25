SkyUp возобновила рейсы Киев — Ереван — Киев
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 23 ноября возобновила выполнение рейсов из Киева в столицу Армении Ереван. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как будут летать
Первый после перерыва самолет отправился вчера в 23:45, а вернулся из Еревана сегодня, 24 ноября, в 05:30. Восстановление авиасообщения стало возможным, как только в авиакомпании убедились, что осуществление полетов в регионе безопасно.
С 1 декабря 2020 года рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам:
- вылет из Киева в Ереван в 14:05;
- обратный рейс из Еревана в Киев в 19:50.
Информация для путешествующих
Согласно опубликованному Министерством здравоохранения Украины списку стран с высоким уровнем заболеваемости covid-19 Армения отнесена к красной категории. Это означает, что все, кто прибывает из этой страны должны сдать ПЦР-тест, а до поступления результатов оставаться на самоизоляции.
Въезд в Армению разрешен при соблюдении одного из условий:
- предоставление сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования covid-19, полученный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы;
- прохождение ПЦР-тестирования в «пунктах отбора проб» в аэропорту прибытия (оплачивается путешествующими самостоятельно).
Результаты ПЦР-теста предоставляются не позднее 48 часов. До получения отрицательного результата путешественники должны находиться на самоизоляции.
О SkyUp
Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
Кратко
- Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о возобновлении рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.
- 27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
- 10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия.