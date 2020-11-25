“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников доппоезд “Интерсити” из Киева в курортный поселок Славское
“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников дополнительный поезд "Интерсити" из Киева в курортный поселок Славское. Билеты скоро появятся в продаже.
Об этом
“Хорошие новости для внутреннего карантинного туризма. “Укрзализныця” назначили на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева во Львовскую область, в Славское”, – сообщил Роман Матис.
По его информации, поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января.
Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Подзамче (18:54), Коростене (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.
Также от отметил, что билеты скоро появятся в продаже.
Фото: соцсети