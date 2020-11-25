“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников доппоезд “Интерсити” из Киева в курортный поселок Славское

&ldquo;Укрзализныця&rdquo; назначила на период зимних праздников доппоезд &ldquo;Интерсити&rdquo; из Киева в курортный поселок Славское

“Укрзализныця” назначила на период зимних праздников дополнительный поезд "Интерсити" из Киева в курортный поселок Славское. Билеты скоро появятся в продаже.

Об этом KV стало известно из сообщения руководителя Управления инвестиционной политики Львовский облгосадминистрации (ОГА) Романа Матиса. 

“Хорошие новости для внутреннего карантинного туризма. “Укрзализныця” назначили на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева во Львовскую область, в Славское”, – сообщил Роман Матис.

По его информации, поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января.

Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Подзамче (18:54), Коростене (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.

Также от отметил, что билеты скоро появятся в продаже.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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