Международная ассоциация призвала открыть границы для авиатранспорта

2020 стал худшим годом за всю историю отрасли из-за эпидемии коронавируса.

Международная ассоциация призвала открыть границы для авиатранспорта
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), объединяющая 290 авиакомпаний по всему миру, призывает возобновить авиасообщение между странами, учитывая разрушительные последствия карантинных ограничений для авиационной отрасли.

Об этом сообщает Le Figaro.

В ассоциации отмечают, что 2020 год стал худшим годом за всю историю отрасли из-за эпидемии коронавируса. Так в 2020 году по сравнению с 2019 годом оборот авиакомпаний упадет более чем на 60%.

В ассоциации подсчитали: в 2020 году авиационный сектор "сократил свои расходы в среднем на миллиард долларов в день и будет продолжать накапливать беспрецедентные убытки".

IATA прогнозирует чистые убытки сектора в размере $118,5 млрд в 2020 году, по сравнению с предполагаемыми $84,3 млрд в июне, и чистые убытки в размере $38,7 млрд в 2021 году, что опять же больше, чем ожидалось в июне $15,8 млрд), до второй волны коронавируса.

"Этот кризис является разрушительным и неумолимым. Границы должны быть открыты без карантинных мероприятий, чтобы пассажиры могли снова летать. Компании должны продолжать использовать свою ликвидность по крайней мере до четвертого квартала 2021-го, поэтому нельзя терять время", сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Напомним, с 11 ноября Франция ввела новые правила посадки на рейсы до своих аэропортов. Всем пассажирам, которые летят в страну, перед посадкой в самолет надо предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19.

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