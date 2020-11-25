Volkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем в Европе

Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, который только недавно появился в продаже, начал быстро завоевывать европейский рынок, отодвинув на задний план Tesla Model 3. Продажи немецкого электрокара впечатляют.

Новый электромобиль Volkswagen стал популярней, чем Tesla

В частности, в октябре 2020 года в Нидерландах компания Volkswagen продала 2 789 новых электрических хэтчбеков ID.3, а компания Tesla всего 35 экземпляров Tesla Model 3.

В Норвегии в октябре продали 2 475 хэтчбеков ID.3 и только 74 американских электрокаров Tesla Model 3. Разница, как видите, огромная.

Нужно отметить, что в октябре в Норвегии Volkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем. Он даже оттеснил с первого места популярный японский кроссовер Toyota RAV4.

Новый электромобиль Volkswagen стал популярней, чем Tesla

В Нидерландах в октябре Volkswagen ID.3 занял почти 31% рынка электромобилей. Он стремительно поднялся на третье место, имея отличные шансы к концу года обогнать Tesla Model 3 и Kia Niro EV (e-Niro).


Максимов Віталій, Тудей

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