Новый Land Rover Defender оказался менее надежным, чем предыдущий

Легендарный Land Rover Defender в новом поколении, лишившийся рамы, оказался не таким надежным, как раньше. Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения на данный момент получила уже не менее семи жалоб на Defender 2020 модельного года.

Один владелец новенького Land Rover Defender, который он купил всего месяц назад, пожаловался на плохую работу тормозной системы. Два автомобилиста пожаловались на проблемы с фарами. Поступили жалобы на то, что дворники не работали во время дождя, а также на проблемы с системой удержания полосы движения. Были и другие жалобы.

Один Defender 2020 модельного года вообще сломался после того, как проехал всего 268 километров. Причем, поломался двигатель. Оказалось, что в цилиндрах двигателя есть несоответствие в подачи воздуха и топлива.

Автопроизводитель предложил владельцу этого «Защитника» решить проблему тремя способами. В конечном итоге автомобилист согласился принять новый внедорожник.