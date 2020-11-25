Под Киевом разбился в ДТП элитный Lamborghini

Под Киевом , неподалеку от села Лютеж Вышгородского района, разбился в ДТП элитный автомобиль. Красный Lamborghini, разогнавшись до скорости около 200 км/час, не смог удержаться на дороге и слетел на обочину. В итоге, машина врезалась в стволы растущих на обочине деревьев. Они-то и затормозили ее.

При этом сила столкновения была такая, что суперкар оказался разбитым вдребезги, а стволы сосен, по которым он "прошелся", выглядят так, как будто по ним "погулял" топор дровосека, и только что-то помешало ему сразу завалить деревья.

Как оказалось, Lamborghini был задействован в съемках фильма, и разбился как раз во время работы. Съемка велась камерой изнутри автомобиля. Машина набрала положенную по сценарию скорость, однако дорога оказалась слишком скользкой, и водитель не смог справиться с управлением.

Тогда-то и произошло то, что не было предусмотрено сценарием. К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности и благодаря этому остался жив.

Неизвестно, какая роль отводилась суперкару по сценарию фильма. Если предполагалось, что он попадет в аварию, то съемка получилась более чем реалистичной. Если же он должен был просто на бешеной скорости пролететь по шоссе, то возможно, есть смысл пересмотреть сценарий? Не пропадать же таким эффектным кадрам ценой в стоимость Lamborghini.