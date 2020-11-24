В бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов за перегруженные фуры

Больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Ровенской и Николаевской областях.

16-23 ноября Укртрансбезопасность совместно с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 миллиона за перегрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сейчас мы находимся на завершающем этапе внедрения Weight Control System - единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезопасности. Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовые нормы", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Ровенской и Николаевской областях. Показатели эффективности улучшились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, 23 сентября Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры. В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам, улицам или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (на 2019 - 8,5 тыс. гривен) - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%.

В случае превышения весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение более чем на 20% предусматривает штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.