В Украине появится новый лоукостер

Полноценный старт перевозчик планирует на апрель 2021 года.

В Украине появится новый лоукостер
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

В Украине в конце 2020 года появится новый лоукостер Bees Airline. Авиакомпания будет базироваться в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны).

Об этом сообщает Mintrans.

Отмечается, что перевозчик уже подал документы для получения сертификата эксплуатанта и взял в лизинг первые два Boeing 737-800, которые ранее использовала МАУ. В следующем году компания планирует получить еще 2 борта, а в 2022-м - расшириться до 6 самолетов.

Сообщается, что Bees будет работать сразу в двух сегментах - как лоукостер и чартерная авиакомпания. Первые рейсы компания запустит в Египет и начнет работу как чартерный перевозчик. Полноценный старт Bees планирует на апрель 2021 года, когда компания начнет выполнять регулярные лоукост-рейсы.

Цену на билеты перевозчик пока не оглашает.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair по итогам первого полугодия 2020 понесла убытков на сумму в 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

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