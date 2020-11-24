В Украине появится новый лоукостер

В Украине в конце 2020 года появится новый лоукостер Bees Airline. Авиакомпания будет базироваться в аэропорту " Киев " им. И. Сикорского (Жуляны).

Об этом сообщает Mintrans.

Отмечается, что перевозчик уже подал документы для получения сертификата эксплуатанта и взял в лизинг первые два Boeing 737-800, которые ранее использовала МАУ. В следующем году компания планирует получить еще 2 борта, а в 2022-м - расшириться до 6 самолетов.

Сообщается, что Bees будет работать сразу в двух сегментах - как лоукостер и чартерная авиакомпания. Первые рейсы компания запустит в Египет и начнет работу как чартерный перевозчик. Полноценный старт Bees планирует на апрель 2021 года, когда компания начнет выполнять регулярные лоукост-рейсы.

Цену на билеты перевозчик пока не оглашает.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair по итогам первого полугодия 2020 понесла убытков на сумму в 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.