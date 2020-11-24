На минувшей неделе в столице произошло 716 ДТП

В течение прошлой недели, с 16 по 22 ноября, Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 716 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

Как сообщается, на минувшей неделе в Киеве было зафиксировано 716 ДТП. Неделей ранее на столичных дорогах было зафиксировано 614 ДТП.

33 дорожно-транспортных происшествия, зафиксированные на прошедшей неделе в Киеве были с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 27 ДТП).

Отмечается, что на минувшей неделе обошлось без погибших в ДТП. Неделей ранее в ДТП на столичных дорогах погибли пять человек.

Тем не менее в ДТП на прошлой неделе были травмированы 36 участников дорожного движения, среди них – пятеро мотоциклистов и водитель электросамоката. Кроме того, состоялось 14 наездов на пешеходов, из них девять – на пешеходных переходах.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Киеве на проспекте Лобановского автомобиль Chevrolet Aveo вылетел на тротуар, протаранил остановку общественного транспорта и загорелся. К счастью, в момент ДТП на остановке никого не было.