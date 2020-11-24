Украинские миротворцы осуществили опасную посадку на кратер действующего вулкана в Конго
На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей.
Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что периодическое тщательное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет предположить следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.
"На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", - сообщил командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.
По его словам, существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.
По окончании проведенных вулканологами исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь, завершив еще одно задание Миссии ООН.
Ранее командование Медицинских сил ВСУ сообщило, что украинский военный в составе миссии ООН в ДР Конго умер от коронавируса.