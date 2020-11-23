В Одессе "скорая" столкнулась с Lexus и перевернулась

В Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit столкнулся с Lexus и перевернулся. В результате ДТП пострадали три человека: двое пассажиров Ford Transit и водитель Lexus.

Всех пострадавших доставили в больницу, пишет Думская.

Авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.

Как сообщалось, в начале ноября под Ровно "скорая", которая ехала к пострадавшим в тройном ДТП, столкнулась с внедорожником. В результате двух аварий травмы получили девять человек, среди них - двое медиков.