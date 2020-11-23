В США 17-летний мажор разбил в ДТП отцовский суперкар за 3,4 млн долларов

В Далласе штата Техас на днях случилась "авария века". На дороге разбился уникальный суперкар Pagani Huayra Roadster. За рулем автомобиля стоимостью 3,4 миллиона долларов был 17-летний подросток Гейдж Гиллиан.

В США 17-летний мажор разбил в ДТП отцовский суперкар почти за три с половиной миллиона долларов

Пассажирское кресло рядом с ним тоже было занято. Одни источники пишут, что рядом с юным водителем находился его друг. Другие утверждают, что рядом сидел его отец – миллиардер Тим Гиллиан. Впрочем, вероятнее первое: вряд ли отец, даже миллиардер, разрешил бы своему отпрыску, сломя голову, гонять по трассе. Очевидно, покатушки на супердорогом родстере себе устроили сами ребята.

К счастью, оба участника ДТП остались живы, отделавшись легкими травмами, чего не скажешь о самой машине. Изящное творение итальянского автопрома местами превратилось в месиво из металла и карбона. У автомобиля от удара оторвало передние колеса и сорвало водительскую дверь. Да и вся передняя часть машины изрядно разбита и помята. Едва ли красивая темно-фиолетовая "игрушка" теперь подлежит ремонту.

Как стало известно, машина эта совсем новая, 2018 года выпуска. Однако в коллекции дорогих автомобилей, принадлежащей Гиллиану-старшему, этот приметный суперкар появился лишь в июне 2020 года. С тех пор его 17-летний отпрыск, мнящий себя знаменитым блогером, не раз хвастался в Сети этой крутой "тачкой".

В США 17-летний мажор разбил в ДТП отцовский суперкар почти за три с половиной миллиона долларов

Впрочем, в семейном гараже папы-миллиардера "пылятся" еще и другие жемчужины мирового автопропрома: McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus и еще несколько дорогих автомобилей.


Марченко Любов, Тудей

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