В Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мост

Пострадавших в результате падения моста нет.

Фото: ansa.it

В итальянском муниципалитете Мелисса, в провинции Кротоне, из-за сильных ливней упал автомобильный мост через реку.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что пострадавших в результате падения моста нет, поскольку во время инцидента на нем никого не было.

На юге Италии после мощных осадков началось наводнение. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо. В ряде регионов страны чрезвычайные службы объявили оранжевый уровень тревоги.

В провинции Кротоне некоторые автомобильные дороги были перекрыты, транспортное сообщение нарушено. Наблюдалось нарушение железнодорожного сообщения с аэропортом Палермо, которое удалось наладить лишь около 10:00 22 ноября.

Синоптики предупреждают, что непогода в некоторых регионах Италии продолжится еще в течение дня.

Напомним, 16 ноября в Италии проснулся вулкан Стромболи. После мощного взрыва вверх поднялся столб пепла.