В Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мост
Пострадавших в результате падения моста нет.
В итальянском муниципалитете Мелисса, в провинции Кротоне, из-за сильных ливней упал автомобильный мост через реку.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Отмечается, что пострадавших в результате падения моста нет, поскольку во время инцидента на нем никого не было.
На юге Италии после мощных осадков началось наводнение. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо. В ряде регионов страны чрезвычайные службы объявили оранжевый уровень тревоги.
В провинции Кротоне некоторые автомобильные дороги были перекрыты, транспортное сообщение нарушено. Наблюдалось нарушение железнодорожного сообщения с аэропортом Палермо, которое удалось наладить лишь около 10:00 22 ноября.
Синоптики предупреждают, что непогода в некоторых регионах Италии продолжится еще в течение дня.
Напомним, 16 ноября в Италии проснулся вулкан Стромболи. После мощного взрыва вверх поднялся столб пепла.