В Запорожской области трое наблюдателей “Опоры” попали в ДТП

Авто из-за дорожных условий вылетело с трассы и перевернулось. Столкновения с другими машинами не было.

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Сегодня около 6 утра трое наблюдателей от гражданской сети "Опора", которые направлялись на избирательные участки Бердянска Запорожской области, попали в аварию.

Об этом в Facebook сообщила глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская.

Причиной аварии, по ее словам, стали погодные условия, гололедица и состояние дороги.

"Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушибов грудной клетки, сотрясения мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки. Первая медицинская помощь была оказана в районной больнице Приморска, а для перевозки в Запорожскую областную клиническую больницу наблюдателя ОПОРЫ Юрия Бородавки был направлен реанимобиль из областного центра. Все пострадавшие использовали ремни безопасности ", - сообщила Айвазовская.

В комментариях к своему сообщению она отметила, что авто из-за дорожных условий вылетело с трассы и перевернулось. Столкновения с другими машинами не было.

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Напомним, вечером 16 ноября в Полтаве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции.