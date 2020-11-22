В летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурор

В Винницкой области вчера, 20 ноября, вечером произошло смертельное ДТП, в котором погибла молодая женщина и еще трое получили травмы. Авария случилась в 21:20 вблизи села Лука-Барская в Барском районе. На трассе Хмельник-Новая Ушица столкнулись два легковых автомобиля.

Полиция установила обстоятельства столкновения. Как выяснила следственно-оперативная группа, автомобиль "ВАЗ 2112", в котором были двое работниц районного суда и прокурор, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy. Что побудило водительницу "Лады" выскочить на встречную полосу, неизвестно. Возможно, она осуществляла обгон, или просто не справилась с управлением машиной. Однако результат такого маневра оказался трагическим.

Двое пассажиров ВАЗа - 23-летняя работница райсуда и 45-летний работник районной прокуратуры - были травмированы и попали в больницу. Сама же 27-летняя сотрудница суда, которая была за рулем, погибла на месте происшествия от травм.

Получила травмы также и пассажирка Volkswagen Caddy, которая ехала в машине со своим мужем. Медики говорят, что состояние пострадавшей не угрожает ее жизни. Однако ситуацию осложняет то, что женщина беременна, и неизвестно, как еще все обойдется.

Водителя Volkswagen проверили на алкоголь. Он был абсолютно трезв. О состоянии погибшей водительницы "ВАЗ" ничего в официальной информации от полиции нет. Однако в комментарии под сообщением пишут что и сама водитель, и оба ее пассажира были изрядно навеселе.