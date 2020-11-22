Полиции разрешат без причины останавливать машины ночью и в выходные

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект № 2695, который предусматривает усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД и расширяет полномочия полицейских на дорогах. Он рекомендовал смягчить некоторые пункты законопроекта, но оставил его в целом.

Полиции разрешат без причины останавливать машины ночью и в выходные - today.ua

Полицейским, в частности, оставили право останавливать автомобили в рамках профилактических мероприятий, но только ночью (с 22:00 до 08:00), а также в выходные и праздничные дни.

Водитель, которого остановили полицейские, уже не должен передавать им свои документы. Их можно просто показать. Кроме того, водитель не обязан выключать двигатель, держать руки на руле и так далее.

В законопроекте осталась норма, которая гласит, что при проведении профилактических мероприятий полицейские не должны предупреждать участников дорожного движения про свое присутствие какими-либо дорожными знаками, фишками или спецсигналами.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам рассмотреть законопроект № 2695 во втором чтении, с поправками.

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