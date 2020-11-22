В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании

Сообщение оказалось ложным.

В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станцию метро "Крещатик" в Киеве 21 ноября дважды закрывали на вход и выход из-за анонимных звонков о минировании.

В 16:36 в Киевской городской государственной администрации сообщили, что станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход. Также закрыта пересадка на станцию "Майдан Незалежности".

В 17:16 появилось сообщение, что станция "Крещатик" и пересадка проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В 9:00 21 ноября также поступал звонок о минировании станции "Крещатик", и метро закрывали на проверку.

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