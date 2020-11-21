Укрзализныця пообещала направить 450 млн грн на ремонт пассажирских вагонов

Укрзализныця пообещала направить 450 млн грн на ремонт пассажирских вагонов

В следующем году АО "Укрзализныця" проведет капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов, заявил и. о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всего в следующем году "Укрзализныця" запланировала рекордные инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава. Предусмотрена покупка 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн за счет и модернизация 50 пассажирских вагонов на 450 млн грн.

"В приоритете проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря КВР за 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах "Укрзализныци" на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов", - отметил А.Перцовский.

По его словам, обновленный подвижной состав будет иметь кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнечных лучей. Среди новаций — USB розетки возле каждого места, специальные полочки для удобного зарядки телефонов, купе с индивидуальными системами климат-контроля, специальные места для стаканов на столиках.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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