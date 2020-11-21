«Профілактична зупинка» поліцією: нардепи проголосували за правку до законопроєкту

Народні депутати проголосували за поправку про профілактичну зупинку на дорогах. Поправка набрала 12 голосів нардепів і була врахована у тексті проєкту № 2695 про посилення відповідальності за порушення на дорогах, повідомляє «Хмарочос» з посиланням на «Чесно» .

Якщо цю поправку під час розгляду законопроєкту в сесійній залі Верховної ради поставлять на підтвердження, а потім вона не набере простої більшості голосів «за», норма про профілактичні зупинки автомобілів у нічний час зникне із тексту проєкту. Якщо ж поправку не ставитимуть на підтвердження, профілактичні зупинки будуть дозволені законом.

Законопроєкт № 2695 зареєстрували ще у грудні 2019 року, а прийняли у першому читанні 13 липня 2020 року. За словами депутатки від «Голосу» Олександри Устінової, голосування у першому читанні актуалізували після трагічної ДТП на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня 2020 року.

Законопроєктом депутати планують збільшити штраф за керування транспортним засобом у стані сп’яніння до 10200 гривень з позбавленням прав керування транспортними засобами на один рік. Повторне, протягом року, порушення потягне вже на 20400 гривень з позбавленням права керування на три роки. А якщо водій скоїть зазначене правопорушення втретє – йому загрожує штраф у 40800 гривень з позбавленням прав на десять років або арешт на 15 діб, теж з позбавленням права керування транспортними засобами.

Працівникам патрульної поліції можуть дозволити здійснювати зупинку автомобіля без конкретної причини, просто «для профілактики». Зокрема, працівникам поліції надаватиметься законне право зупинення будь-якого транспортного засобу з метою проведення огляду на стан сп’яніння. Якщо водій відмовляється від проведення огляду на стан сп’яніння, передбачено штраф 10200 гривень з позбавленням права керування на строк один рік. Під час зупинення автомобіля працівник поліції також має право перевірки документів та оформлення інших виявлених під час зупинки порушень.