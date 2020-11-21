Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП около метро “Выдубичи” в Киеве

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП около метро &ldquo;Выдубичи&rdquo; в Киеве

Правоохранители просят свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 28 октября в Киеве, около метро “Выдубичи”, обратиться в полицию Киева.. Тогда автобус вылетел с дороги на тротуар, после чего один человек погиб, и еще двое были травмированы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Столичные полицейские обращаются к возможным свидетелям и очевидцам ДТП, которые имеют любую информацию относительно этого дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: Киев, ул. Владимирская, 15, или сообщить по телефону: (063) 503-0-778 или 102.

Напомним, вечером 28 октября на столичных  Выдубичах маршрутный автобус вылетел с дороги на тротуар и сбил палатку с продуктами. В результате этого травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве


Александр Кравченко, КиевВласть

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