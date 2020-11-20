Систему автофиксации нарушений ПДД распространили на владельцев "евроблях"

С 19 ноября иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что проект реализован МВД вместе с Госпогранслужбой.

Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ. Теперь в отношении этих граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.

"Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", - пояснил Антон Геращенко.

По словам заместителя министра, в случае, если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания путем ареста имущества или банковских счетов.

Ранее в ноябре профильный комитет Рады не поддержал законопроект, которого требовали "евробляхеры".