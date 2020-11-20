"Укрзализныця" назначит "Интерсити" Киев-Славское на зимние праздники

Он будет курсировать с 15 декабря по 17 января.

"Укрзализныця" назначит "Интерсити" Киев-Славское на зимние праздники
Фото: epravda

На зимние праздники "Укрзализныця" назначит новый поезд "Интерсити" Киев-Славское, маршрут которого будет пролегать через Львов.

Поезд будет курсировать ежедневно с 15 декабря по 17 января, сообщили LB.ua в Общественном контроле "Укрзализныци".

Так, поезд из Киева во Львов и обратно будет курсировать по графику ИС №705/706 Киев-Перемышль, который не курсирует с начала карантина, а после Львова будет делать остановку в Стрые и Славском.

График: Киев - 6:00, Коростень -7:31, Пидзамче -11:01, Львов -11:09, Стрый - 12:19, Славское - 13:16.

Обратный рейс: Славское -16:20, Стрый - 17:18, Львов - 18:26, Пидзамче -18:54, Коростень - 22:22, Киев - 23:57.

Стоянка поезда 1-2 минуты, кроме Львова, где он будет останавливаться на 20 мин в направлении Киева и 11 мин в направлении Славского.

После 17 января наличие данного поезда будет зависеть от пассажиропотока. Билеты скоро появятся в продаже.

Напомним, что в прошлом году "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам назначила более 30 дополнительных поездов. Это, в частности, дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" (Киев - Минск - Вильнюс - Рига).

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