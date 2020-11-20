Мининфраструктуры хочет к 2030 году заменить весь городской общественный транспорт на электрический

Кабинет министров в соответствии с Национальной транспортной стратегией до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины II», предусматривающего обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", - сказал Криклий.

По его словам, вместе с бизнесом и общественностью Мининфраструктуры разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

"Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГСН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе и местных", - добавил Криклий.

Напомним, в мае в ГСТУ внесли новые зеленые номерные знаки для электромобилей. В частности, для транспорта на электродвигателях без двигателя внутреннего сгорания будут использовать буквосочетание "ZE". Кроме того, изменится цвет номерных знаков для электромобилей такси. Фон номера будет желтым, а не белым, а конечное буквосочетание, обозначающее серию такси, на которую выдана лицензия на право хоздеятельности по перевозке пассажиров (с электродвигателем без двигателя внутреннего сгорания), заменят на "TV".