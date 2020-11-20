Участник смертельного ДТП на Волыни покончил с собой

На Волыни незаконченная история смертельного ДТП, случившегося в конце сентября, получила неожиданную развязку. Мужчина, которого следствие называет виновным в ДТП, унесшем человеческую жизнь, покончил с собой, сообщают местные источники.

Смертельный выстрел вместо приговора: трагическая развязка летального ДТП на Волыни

Трагедия на дороге в Луцке случилась 27 сентября. В тот вечер автомобиль Infiniti-QX50, за рулем которого находился муж пресс-секретаря областной полиции Ольги Бузулук, Роман, врезался в машину Volkswagen Passat. В результате столкновения 47-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте происшествия. Еще одна пассажирка из этого же автомобиля оказалась с травмами в больнице.

При этом Ольга Бузулук, которая в этот момент находилась с мужем в машине, получила легкие телесные повреждения, а сам зачинщик ДТП вообще не пострадал. Позже женщина рассказала полицейским, что ее муж мчался по дороге с большим превышением скорости, и на ее просьбы ехать медленнее никак не реагировал.

Возможно, мужчина был бы осмотрительней на дороге, если бы в тот момент был трезв. Медицинская экспертиза, принудительно сделанная Роману Бузулуку спустя 6 часов после ДТП, показала в крови 0,36 промилле алкоголя. Очевидно, на момент происшествия уровень алкоголя был намного выше.

"Я действительно была в автомобиле, которым в состоянии опьянения управлял мой муж. Кроме того, он двигался со значительным превышением скорости, но я не могла повлиять на его противоправные действия. На следующий день я предоставила правдивые показания об аварии и всячески способствую следствию в расследовании причин ДТП и никоим образом не защищаю мужа", - прокомментировала ситуацию Ольга Бузулук.

Зачем она при этом вообще согласилась сесть в машину с пьяным водителем, женщина не объясняет.

2 октября подозреваемый был задержан по решению суда с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Уже 5 октября, после внесения залога, Роман Бузулук вышел на свободу.

А сегодня стало известно, что мужчина свел счеты с жизнью, выстрелив себе в грудь из ружья. По крайней мере, полиция подозревает самоубийство. Сообщают, что тело мужчины нашли ночью в лесу возле села Головно Любомльского района. В этом селе мужчина проживал в доме своей тещи после того, как его отпустили под залог.

Теперь он будет фигурантом двух уголовных производств – о смертельном ДТП и об убийстве. Правда, в обоих случаях, если не найдут другого виновного, наказывать уже будет некого.

Напомним, в Полтаве автомобиль патрульной полиции смертельно травмировал пешехода. Мужчина внезапно выбежал на дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и водитель патрульной машины не успел вовремя среагировать на него.


Марченко Любов, Тудей

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