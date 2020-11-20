Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

Компания Volvo Cars рассказала об уникальной системе смешанной реальности, которая позволяет тестировать новейшие автомобильные технологии, прежде всего средства обеспечения безопасности, в виртуальном пространстве — без необходимости создавать какие-либо физические прототипы или выстраивать сложные сценарии.

Volvo называет платформу «совершенным симулятором вождения». Она использует среду 3D-моделирования в реальном времени Unity, а также разработки финских экспертов в области виртуальной и смешанной реальности Varjo.

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

Система объединяет подвижное водительское кресло, руль с тактильной обратной связью, а также очки виртуальной реальности, обеспечивающие реалистичную трёхмерную графику высокой чёткости. Плюс к этому используется специальный костюм для тела Teslasuit, который обеспечивает тактильную обратную связь с виртуальным миром, а также отслеживает реакции организма.

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

Платформа позволяет моделировать самые разнообразные дорожные ситуации и сценарии взаимодействия человека с машиной. Это, в частности, функции активной безопасности и помощи водителю, перспективные пользовательские интерфейсы автономного вождения и пр.

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью

«Такое сочетание программного и аппаратного обеспечения позволяет инженерам Volvo Cars бесконечно моделировать сценарии дорожного движения на реальном испытательном треке, используя настоящий автомобиль, и все это — в полной безопасности. Они могут получить важную информацию о взаимодействии между людьми и автомобилем для разработки новых функций в области безопасности, помощи водителю и автономного вождения», — отмечает Volvo Cars.

Volvo создала «совершенный симулятор вождения» с виртуальной реальностью


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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