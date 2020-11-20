Директора киевского коммунального предприятия уволили за "Ленд Крузер"

Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева " сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорогого авто уже отменили.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Как стало известно, 17 ноября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева " объявила открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land CRUISER. Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА", - написал Кличко в фейсбуке.

Выяснилось, что руководитель КП не сообщил о намерении объявить открытые торги на приобретение дорогого внедорожника "ни заместителю главы КГГА, отвечающему за дорожно-транспортную отрасль, ни Департаменту транспортной инфраструктуры, ни Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА".

Согласно условиям тендера, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявила о закупке нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в одной из самых дорогих комплектаций Prestige+.

Предприятие было готово заплатить за автомобиль почти 1,5 млн гривен. Эта сумма примерно соответствует стоимости Land Cruiser Prado Prestige + на сайте официального дилера Toyota - 1,47 млн гривен.

Аукцион должны были провести 4 декабря.

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