В Британии запретят продажу бензиновых и дизельных авто с 2030 года

Британия запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, передает Reuters.

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С чем связано решение

Джонсон объявил, что решение отказаться от продажи авто с бензиновыми или дизельными двигателями приняли в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. Об этом недавно было заявлено на саммите G7.

По его словам, на эту инициативу из бюджета выделят 12 миллионов фунтов стерлингов (около 450 миллионов гривен). Еще почти в три раза больше денег согласился предоставить частный сектор.

Такое решение позволит поддержать экосектор экономики и будет способствовать работе более 250 тысяч специалистов в «зеленой» отрасли.

В Украине уже который год к ряду говорят о буме электрокаров. И, судя по данным статистики, тенденция набирает обороты.

По данным «Укравтопрома», за десять месяцев прошлого года наши граждане купили и поставили на учет больше 6,2 тысяч таких авто. Из них около 5,8 тысяч — легковых и почти 500 — коммерческих. В сравнении с 2018 годом спрос на легковые электрокары вырос на 37%, а на коммерческие — почти вдвое.