Служба "Укравтодора" в Днепропетровской области приобрела джип со стеклянной крышей за 1,7 млн грн

Также заказана еще одна подобная машина.

Фото: #toyota#.ua

Служба автодорог Днепропетровщины по результатам тендера в ноябре заказала Toyota Highlander Premium в ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,67 млн грн

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на издание "На гачку" и данные Prozorro.

Заказанное авто оснащено климат-контролем, стеклянной панорамной крышей, кожаным салоном и мультимедийным оборудованием. Его должны доставить до 15 декабря.

На сайте "Алмаз Мотор, ЛТД" указано, что такой внедорожник можно приобрести за 1,65 млн гривен. Владельцем этой фирмы является местный бизнесмен Алексей Шоха, а директором компании - Александр Корниенко.

"Единственным конкурентом победителя на торгах была Хмельницкая компания ООО «Грант Мотор», предложение которой было всего на 2952 гривны дороже", - отметили журналисты.

Кроме этого, 12 ноября областная служба "Укравтодора" Днепропетровщины объявила тендер на приобретение Toyota Land Cruiser Prado.

"В технической документации заказчик прописал, что авто должен содержать 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат- и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности и прочее. На внедорожник служба готова потратить 1,75 млн грн", - добавили журналисты.

Похожее авто, Land Cruiser Prado за 1,37 млн грн, в ноябре также приобрела служба автомобильных дорог Одесской области.

"Согласно декларации, семья главы облавтодора Днепропетровщины Дмитрия Чумаченко пользуется Toyota LC Prado 2007 года выпуска, но владельца автомобиля глава САД не указывает. Также у жены укравтодоровца есть Volkswagen Golf С", - отметили "Наші гроші".

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины заключает договор на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен. Цена ручек составляет от 672 до 8760 гривен.