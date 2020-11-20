В Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонів

У столиці сфотографували Lamborghini Urus в тюнінгу від TopCar Design. Це один з небагатьох кросоверів Ламборгіні в Україні з серйозним тюнінгом, адже практично всі Urus у нас стокові.

Авто тепер має ексклюзивний карбоновий обвіс, карбонову плівку на капоті і невеликий спойлер на даху. Діаметр коліс 23 дюйма.

Тюнінг коштував 46 000 євро. Стоковий автомобіль коштує від 250 000 євро. Разом приблизна вартість складає 296 000 євро (близько 10 мільйонів гривень).

Під капотом авто має 4,0 літровий 650-сильний V8 твін-турбо і здатний розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 305 км / год.