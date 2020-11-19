В Украине начались продажи обновленного Seat Ateca

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Seat Ateca, который был официально представлен летом текущего года. В базовой комплектации он будет стоить от 794 133 гривен.

В Украине начались продажи обновленного Seat Ateca

Внешние изменения у обновленного Ateca небольшие. Так, например, у него увеличилась решетка радиатора, стал больше выбор колесных дисков размером от 16 до 19 дюймов, увеличился выбор цвета кузова. Название модели теперь располагается в центре нижней части двери багажника.

В салоне цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном разделена на три зоны.

В базовой комплектации Style есть светодиодные фары и фонари с динамическими указателями поворотов, бесключевой доступ, информационно-развлекательная система с 8,25-дюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, задний парктронник, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и пакет Winter.

В Украине начались продажи обновленного Seat Ateca

Комплектация Style Plus дополнительно оснащается камерой заднего вида, технологией Full Link (она позволяет подключить смартфон к информационно-развлекательной системе), датчиками света и дождя, а также улучшенными сиденьями. Стоит такая комплектация от 822 578 гривен.

Под капотом располагается бензиновый двигатель 1,5 TSI, который работает вместе с коробкой передач DSG. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

В Украине начались продажи обновленного Seat Ateca

 Максимов Віталій, Тудей

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