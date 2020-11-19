“Евробляхеры“ не дают Зеленскому спокойно поболеть: достали даже в больнице

До конца текущей недели должно состояться совещание Президента Украины Владимира Зеленского с активистами-евробляхерами, на котором рассмотрят актуальные для них вопросы. Об этом в видеообращении рассказал лидер организации «АвтоЕвроСила».

Про совещание с Зеленским «евробляхеры» договорились на встрече с народными депутатами, в том числе с Давидом Арахамия.

Арахамия пообещал объяснить Зеленскому, что введение доступной растаможки не навредит государственному бюджету и снизит социальную напряженность в стране.

Так как Глава государства сейчас лечится в больнице от коронавируса, то, видимо, совещание с «евробляхерами» пройдет в селекторном режиме.

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации продолжают выступать за доступную растаможку для всех, а не только для отдельных категорий граждан.

Кроме того, на растаможку «евроблях» находящихся в Украине с нарушением таможенных правил, предлагают дать шесть месяцев.