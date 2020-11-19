В Киеве полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в употреблении наркотиков при перевозке людей

В Киеве полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в употреблении наркотиков при перевозке людей

Сегодня,18 ноября, в Подольском районе на проспекте Свободы патрульная полиция задержала водителя киевского маршрутного автобуса. Водитель нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно. При задержании патрульные выявили в кабине автобуса бутылку и порошок похожие на наркотические вещества.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киева.

Пресс-служба сообщает, что утром на проспекте Свободы внимание патрульных привлек маршрутный автобус, который двигался с нарушением ПДД.

Кроме того, инспекторы увидели, что водитель без защитной маски и ведет разговоры по мобильному телефону во время движения.

“Инспекторы остановили автобус марки Ataman и у водителя заметили явные признаки наркотического опьянения. Свое состояние водитель объяснил тем, что у него зубная боль и он принимал лекарства, название которых не помнит”, – сказано в сообщении.

Во время поверхностного осмотра гражданина и автобуса патрульные обнаружили пакет с порошкообразным веществом и бутылку с веществом бурого цвета, вероятно, наркотического происхождения.

По требованию патрульных мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога.

Патрульные составили на водителя постановление по ст. 122-2 (Пользование средствами связи во время движения транспортного средства), протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) и протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Согласно сообщению Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в тот же день задержанный водитель маршрутного автобуса № 180 был уволен перевозчиком.

“По данным перевозчика, перед выходом на маршрут водитель прошел обязательный медицинский осмотр”, – сказано в сообщении.

Кроме того сообщается, что департаментом совместно с патрульной полицией будет проведена проверка этого маршрута.

Напомним,  в июне с.г. в аэропорту “Борисполь” патрульные задержали находившегося под воздействием наркотиков водителя такси. На водителя такси патрульные составили соответствующие административные материалы. Нарушитель был отстранен от управления транспортным средством. 

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве полиция задержала водителя маршрутки по подозрению в употреблении наркотиков при перевозке людей

Оксана Олейникова, КиевВласть

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