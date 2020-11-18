Авиационное управление США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX

Федеральное авиационное управление США (Federal Aviation Administration, FAA) позволило авиакомпании Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.

Об этом сообщает АР.

"Авиакомпании США смогут использовать самолеты Max после того, как Boeing обновит критически важное программное обеспечение и компьютеры на каждом самолете, а пилоты пройдут обучение на авиасимуляторах", - говорится в сообщении.

Возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX будет постепенным, и в ближайшие несколько месяцев они не поднимутся в небо, отмечают эксперты. Кроме дополнительного обучения пилотов, Boeing необходимо завершить устранение дефектов в самых самолетах, а также подготовить их к эксплуатации после длительного простоя.

Отмечается, что на фоне этой новости акции Boeing прибавляют в цене 7,3% на торгах.

Ранее в октябре Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало авиалайнер модели Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов в Европе.

В сентябре специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США завершила расследование двух катастроф самолетов Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек. В докладе по результатам полуторагодичного расследования эти авиакатастрофы названы "ужасной кульминацией" ошибок, допущенных компанией-производителем и Федеральным авиационным управлением США (FAA).

Авторы доклада пришли к выводу, что концерн Boeing был заинтересован в сокращении затрат и ускорении выпуска Boeing 737 МАХ на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo.

Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США , в марте 2019 года, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной аварии в Эфиопии и самолета той же модели в Индонезии в октябре 2018 года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолет к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.