Штраф с TruCAM незаконный, если на фото не видно водителя - суд стал на сторону водителей

В Краматорске Первый апелляционный административный суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM. Причина – на фото не видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.

В июне текущего года полицейские составили административный протокол в отношении водителя Renault Duster за превышение скоростного режима. Водитель обратил внимание правоохранителей, что на фотографии не видно, кто именно управляет автомобилем. Однако, правоохранители проигнорировали его слова.

Автомобилист оспорил штраф в суде. Полиция в качестве доказательства предоставила суду фотографию с радара TruCAM.

В решениях суда первой инстанции и апелляционного суда указывается, что радар не зафиксировал лица человека, управлявшего автомобилем во время нарушения ПДД. Поэтому штраф отменили.

Таким образом, на фото с радара TruCAM должно быть четко видно лицо человека, управляющего машиной в момент нарушения правил дорожного движения. В противном случае суд такое фото не примет в качестве доказательства. Но лучше всего, конечно, не нарушать скоростной режим вообще.