Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Компания Renault в ближайшее время официально представит свой новый бюджетный компактный кроссовер Renault Kiger. В базовой версии он будет стоить около 200 000 гривен.

Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

В преддверии премьеры французский автогигант разместил в Интернете изображения-тизеры Kiger. Правда, по ним практически ничего нельзя понять.

Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Эта новинка построена на платформе CMF-A+. На этой же платформе создано несколько кроссоверов Nissan. В дизайне кузова должны быть заметны элементы дизайна некоторых новых моделей Renault, а салон будет напоминать немного салон Triber.

Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Что же касается линейки двигателей, то вся она пока ещё не известна. Мы знаем только, что покупателям предложат версию с 1,0 л мотором без наддува и версию с 1,0 л турбомотором. Такими же силовыми агрегатами, будет, кстати, оснащаться новый кроссовер Nissan Magnite.

Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Двигатели будут работать вместе с механической коробкой передач. Версия с турбомотором получит в качестве опции «автомат».

Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Renault Kiger – это бюджетный компактный кроссовер. И когда мы говорим, что он бюджетный, то не преувеличиваем. В базовой версии он будет стоить не более 7 000 долларов США.


 Максимов Віталій, Тудей

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