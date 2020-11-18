Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)

Компания Renault в ближайшее время официально представит свой новый бюджетный компактный кроссовер Renault Kiger. В базовой версии он будет стоить около 200 000 гривен.

В преддверии премьеры французский автогигант разместил в Интернете изображения-тизеры Kiger. Правда, по ним практически ничего нельзя понять.

Эта новинка построена на платформе CMF-A+. На этой же платформе создано несколько кроссоверов Nissan. В дизайне кузова должны быть заметны элементы дизайна некоторых новых моделей Renault, а салон будет напоминать немного салон Triber.

Что же касается линейки двигателей, то вся она пока ещё не известна. Мы знаем только, что покупателям предложат версию с 1,0 л мотором без наддува и версию с 1,0 л турбомотором. Такими же силовыми агрегатами, будет, кстати, оснащаться новый кроссовер Nissan Magnite.

Двигатели будут работать вместе с механической коробкой передач. Версия с турбомотором получит в качестве опции «автомат».