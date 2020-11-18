Представлен самый дорогой автомобиль в мире

Компания Bugatti, известная своими элитными автомобилями не перестает удивлять. На этот раз «чудо» произошло на Женевском автосалоне, где публике представили автомобиль, который по праву называется «самым дорогим и роскошным автомобилем в мире», сообщает comments.ua.

Машина является чемпионом по многим параметрам. В частности, его цена составляет более 19 млн долларов. Также, авто является уникальным — его выпустили в единственном экземпляре. Автомобиль получил кузов из углепластика, в движение его приводит силовой агрегат W16 мощностью 1500 л.с который оборудовали четырьмя турбинами.

За основу уникального La Voiture Noire взяли Bugatti Chiron. В итоге получилась современная адаптация культового купе компании Type 57 SC Atlantic. Когда-то давно этот автомобиль принадлежал лично Жану Бугатти. В годы Второй мировой автомобиль потерялся.

Суперавтомобиль изготовили к юбилею брэнда — компании Bugatti исполняется 110 лет. Приобрести гиперкар не получится — кто-то уже его купил.

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