В Полтаве машина патрульной полиции сбила пешехода, мужчина скончался в карете "скорой"

Вечером 16 ноября во Полтаве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что около 19:00 на улице Европейской на выезде из Полтавы вблизи села Подол служебный автомобиль Skoda Rapid, который двигался в направлении выезда из города, совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения. При проведении реанимационных мероприятий мужчина скончался в карете "скорой". Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 ноября на Черниговщине прокурор совершил ДТП, погибли два человека.