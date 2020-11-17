Turkish Airlines ввела плату за выбор места заранее

Авиакомпания Turkish Airlines с 12 ноября 2020 года ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах. Об говорится в пресс-релизе компании, передает Avianews.

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Новые правила

Сообщается, что новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года. На рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов.

Стоимость услуги

Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места. Стандартное место стоит от $9 до 39, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног — от $19 до 109.

Бесплатно заранее выбирать стандартное место на международных рейсах смогут те пассажиры эконом-класса, которые имеют статус Elit или Elit Plus в программе лояльности Miles & Smiles.

Остальные пассажиры смогут выбрать место без дополнительной платы за 26 часов до вылета или во время онлайн-регистрации. Выбор любых мест в бизнес-классе остался бесплатным.