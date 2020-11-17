На Закарпатье достроили мост через Тереблю, заложенный еще в 2006 году

В поселке Буштино Тячевского района на Закарпатье открыли движение по мостовому переходу через реку Теребля, который начали строить еще в 2006 году. Работы выполняло ООО "ДСУ-77". Общая сметная стоимость моста - 61 млн 668 тыс грн.

Об этом информирует пресс-служба Укравтодора.

"« Буштинский мост» - долгострой с 16-летней историей. Проект нового моста разработали еще в 2004 году, работы продолжались с 2006 по 2009, когда были остановлены из-за нехватки финансирования. В июле 2020 года строительство возобновилось в рамках Программы Президента «Большая стройка», в ноябре - открыли движение. Мост расположен на км 90 + 227 автомобильной дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов. Сооружался в составе рабочего проекта капитального усовершенствованного ремонта мостового перехода, однако в 2009-м году строительные работы были приостановлены", - говорится в сообщении.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Мост, который до сих пор эксплуатировался, еще в 2009 году получил статус аварийного, сейчас имеет 5 категорию. Согласно проекту, он будет демонтирован, поскольку технология его строительства - клепки - устарела и не выдерживает тех весовых нагрузок, которые есть сейчас. Его разрушение могло привести к потере сообщения на автодороге Мукачево - Рахов - Рогатин - Львов и отрезать от областного центра остального Закарпатья Раховский и значительную часть Тячевского районов, отмечают в Укравтодоре.

"Буштинский мост - один из многих объектов в области, которые требуют капитального и немедленного ремонта. Следующими мостами, ремонт которых начинает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, являются мостовые переходы в Тересве и Вышково", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре "Укравтодор" объявил тендер на строительство нового моста через Днепр. Начало строительства вантового моста в Кременчуге запланировано на весну 2021-го.