За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)

За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)

За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП. За указанный период в ДТП погибли 5 человек. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”. 

В течение прошлой недели, с 9 до 15 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 614 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 741). В том числе 27 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 31).

Погибли пять человек: четверо пешеходов и пассажир (неделей ранее – двое погибших).

Травмированы 36 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 32), среди них – шестеро мотоциклистов и трое велосипедистов.

Состоялось 13 наездов на пешеходов, из них четыре – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV, в воскресенье, 16 ноября, вечером на Осокорках в Киеве автомобиль провалился в большую яму. Яма якобы появилась вследствие работ столичных коммунальных служб, которые оставили ее без ограждения.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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