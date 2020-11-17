За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)
За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП. За указанный период в ДТП погибли 5 человек.
Об этом
В течение прошлой недели, с 9 до 15 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 614 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 741). В том числе 27 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 31).
Погибли пять человек: четверо пешеходов и пассажир (неделей ранее – двое погибших).
Травмированы 36 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 32), среди них – шестеро мотоциклистов и трое велосипедистов.
Состоялось 13 наездов на пешеходов, из них четыре – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети