За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)

За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП. За указанный период в ДТП погибли 5 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 9 до 15 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 614 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 741). В том числе 27 ДТП – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 31).

Погибли пять человек: четверо пешеходов и пассажир (неделей ранее – двое погибших).

Травмированы 36 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 32), среди них – шестеро мотоциклистов и трое велосипедистов.

Состоялось 13 наездов на пешеходов, из них четыре – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV , в воскресенье, 16 ноября, вечером на Осокорках в Киеве автомобиль провалился в большую яму. Яма якобы появилась вследствие работ столичных коммунальных служб, которые оставили ее без ограждения.

Фото: соцсети