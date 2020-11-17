Капсулу Hyperloop разогнали почти до скорости звука

Южная Корея установила мировой рекорд для транспортных капсул типа Hyperloop. На тестах была достигнута практически скорость звука.

Концепция транспортного средства Hyperloop, предложенного Илоном Маском, подразумевает достижения высоких скоростей без какого-либо шума. Это возможно благодаря магнитной левитации, с помощью которой капсулы перемещаются в безвоздушных туннелях. Пока серийных образцов нового транспорта нет, а существуют лишь тестовые образцы.

Один из них, представленный в виде демонстрационной масштабной модели, испытали в Южной Корее. Как сообщает Business Korea, Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) протестировал уменьшенный вариант капсулы и смог разогнать её до 1019 км/ч, что практически равно скорости звука (около 1191 км/ч). Предыдущий рекорд скорости Hyperloop также был установлен Korail и составлял 714 км/ч.

Капсулу Hyperloop разогнали почти до скорости звука

Korail

Южная Корея надеется запустить сеть Hyperloop к 2024 году, сократив время в пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут. В стране уже есть высокоскоростные поезда, курсирующие по этому маршруту, но правительство стремится сделать поездки практически сверхзвуковыми, чтобы сократить время в дороге.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Virgin Hyperloop успешно провела свои первые пассажирские испытания капсулы вакуумного поезда. Необычный вид транспорта разогнался до 160 км/ч — во время теста внутри капсулы находились главный технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан. За 15 секунд они смогли преодолеть расстояние в 500 метров! Как сообщают представители фирмы, до этого команда Virgin Hyperloop провела более 400 тестов без пассажиров. В 2017 году скорость во время одного из испытаний достигла 386 км/ч. В будущем компания планирует, что капсулы в сети туннелей будут достигать скорости в 966 км/ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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