На Львовщине пьяный мажор трижды попал в ДТП на отцовской машине

В городе Сокаль Львовской области юноша за один день умудрился совершить три дорожно-транспортных происшествия, сообщает пресс-служба полиции Львовской области. После первых двух устроенных им ДТП горе-водитель поспешил скрыться с места аварии. Патрульные настигли лихача лишь после третьего столкновения.

На Львовщине пьяный мажор трижды за день попал в ДТП на отцовском внедорожнике

Его Toyota Land Cruiser попала в первую аварию на улице Тартаковской. Там его машина с размаху врезалась в металлическое ограждение, однако осталась на ходу. Водитель ударил на газ и побыстрее рванул по улице дальше. Немного погодя, он уже протаранил встречную Audi и снова поспешил сбежать с места происшествия.

На Львовщине пьяный мажор трижды за день попал в ДТП на отцовском внедорожнике

Третье ДТП он совершил на улице Шептицкого, Там его машина не смогла разминуться с автомобилем Volkswagen. Однако и в этот раз виновник и не думал останавливаться. Он рванул с места события, однако не тут-то было: лихача догнала и остановила патрульная машина.

На Львовщине пьяный мажор трижды за день попал в ДТП на отцовском внедорожнике

Каково же было удивление полицейских, когда они обнаружили, что за рулем автомобиля, совершившего в городе три ДТП за день, сидит 17-летний подросток из города Червоноград, тоже Львовской области. Естественно, никаких водительских прав у него не было и быть не могло. Да и автомобиль оказался отцовским. А вот алкогольное опьянение – его, самое настоящее. Экспертиза обнаружила в крови нарушителя городского спокойствия изрядную дозу алкоголя. В общем, на лихача составили 6 админпротоколов. К счастью, пьяному мажору чудом удалось никого не изувечить и не убить.

Напомним, в Киеве на Окружной улице трезвый водитель такси снес на остановке четырех человек. Двое из них погибли от травм.


Марченко Любов, Тудей

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